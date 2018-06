Delmenhorst Die Verwaltung will im nächsten Bauausschuss erste Entwürfe für das neue Wohnbaugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Delmenhorster Modefirma delmod und die westlich angrenzenden Flächen des privaten Eigentümers Diva-Bau im Stadtteil Deichhorst vorstellen und von der Politik grünes Licht für die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplanes bekommen. „Ziel und Zweck (...) ist die Erweiterung des Wohnraumangebotes (...) mit unterschiedlichen nachfragegerechten Bautypen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Der Ausschuss tagt am kommenden Dienstag, 19. Juni (Beginn um 17 Uhr im Rathaus, großer Sitzungssaal).

Mit dem städtebaulichen Entwurf für die künftige delmod-Bebauung hat die Verwaltung im Zuge eines Vergabeverfahrens die Planungsgesellschaft NWP aus Oldenburg beauftragt.

Auf dem Areal sollen sowohl Geschosswohnungsbauten aus auch Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen. Geschosswohnungsbau ist entlang der Delmodstraße und der Brauenkamper Straße vorgesehen. Für die Ein- und Zweifamilienhäuser sind unterschiedliche Bauformen vorgesehen, wie Einzel-, Ketten- und Doppelhäuser.

Für die Erschließung schlägt NWP vier von der Delmodstraße abgehende Stichstraßen mit Wendeanlagen vor. Die Auto-Stellplätze sind bei den Ein- und Zweifamilienhäusern auf den Grundstücken untergebracht. Für die Geschossbauten im Bereich der Brauenkamper Straße sowie am westlichen bzw. östlichen Ende der Bauzeile entlang der Delmodstraße sollen die Stellplätze ebenerdig auf den Grundstücken untergebracht werden.

Der südlich des Plangebietes bestehende Grünzug soll erhalten bleiben. Nördlich von ihm ist ein Spielplatz geplant. Auch innerhalb des Baugebietes soll ein Großteil des Baumbestandes erhalten bleiben. Im Bereich der Wendeplätze sind weitere Begrünungen vorgesehen. Die Plätze sollen so gestaltet sein, dass sie eine hohe Aufenthaltsqualität bieten und zum Ort der Begegnung werden.