Delmenhorst Der Seniorenbeirat (SBR) Delmenhorst fordert einen kurzfristigen Planungsstart für bezahlbaren sowie senioren- und behindertengerechten Wohnraum in der Innenstadt.

Da der demografische Wandel voranschreite, müsse nun auch bei der Planung von barrierefreien Seniorenwohnungen Weitsicht geübt werden: „Vorrangig strategisches Ziel bleibt es, barrierefreie Wohnungen für Ältere und Menschen mit Handicap zu vernünftigen Miet - und Kaufpreisen in absehbarer Zeit zu schaffen.“ Deshalb hält es der SBR für dringend notwendig, die Planungen für bezahlbare Wohnungen in diesem Jahr zu forcieren.

Bis 2025 werde die Zahl der Seniorinnen und Senioren, die auch im Alter selbstbestimmt leben wollen, in Delmenhorst deutlich ansteigen, heißt es vom SBR. In diesem Zusammenhang sei davon auszugehen, dass bis 2025 vermutlich rund 1000 senioren- und behindertengerechte Wohnungen in Delmenhorst fehlen werden.

Vor diesem Hintergrund haben sich Vertreter des SBR nun die öffentlich vorgestellten Zukunftsvisionen von Architekturstudenten der Jade-Hochschule Oldenburg angesehen und begrüßt, dass diese in zukünftigen Planungen Berücksichtigung finden sollen. Der SBR richtet einen dringenden Appell an die zuständige Verwaltung und Fachausschüsse, kurzfristig eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zu initiieren, einzusetzen und realistische Planungen voranzutreiben: „Nochmals festgestellt wird vom SBR, dass es speziell in der Innenstadt aktuell genug interessante Flächen für generationsübergreifenden bezahlbaren Wohnungsbau gibt, der auch die Innenstadt realistisch beleben würde.“