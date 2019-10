Delmenhorst Warum tragen Sie ein Kopftuch? Wodurch sind Sie erblindet? Wie ist es, obdachlos zu sein? Im Rahmen der Demokratiekonferenz in der Stadtbücherei können diese Fragen gestellt werden. Denn die Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“, der Kommunale Präventionsrat und die Stadtbücherei laden am Donnerstag, 21. November, von 16 bis 18 Uhr zur lebendigen Bibliothek ein und wollen damit Vorurteile abbauen.

An dem Tag gibt es neben dem normalen Angebot auch die etwas andere „Ausleihe“ mit „Büchern“ aus Fleisch und Blut. Insgesamt neun Menschen stehen für 20-minütige Gespräche zur Verfügung. Was die lebendigen Bücher eint? Ihnen werden immer wieder Vorurteile entgegnet. So stehen zum Beispiel ein obdachloser Mann, ein Feminist und eine junge Frau mit Behinderung zur „Ausleihe“ bereit.

In Gesprächen unter vier Augen sollen die Vorurteile aufgebrochen werden. „Wir trauen uns ja meistens nicht, zu fragen, warum jemand ein Kopftuch trägt“, erklärt Anika Schmidt, Leiterin der Stadtbücherei. Hier soll das möglich sein. Die Veranstalter betonen, dass sich die Menschen bei der Konferenz in einem geschützten Raum befinden. „Die lebendigen Bücher werden dann so viel preisgeben, wie sie möchten“, sagt Ruth Steffens, Geschäftsführerin des Kommunalen Präventionsrats.

Die Idee zur lebendigen Bibliothek stammt aus anderen Städten – bereits in Oldenburg und Bremen wurde das Konzept erfolgreich durchgeführt, sagt Schmidt. Die „Bücher“ stammen zum Teil aus Delmenhorst, andere kommen aus Bremen und Berlin. Zu einigen hatten die Veranstalter schon zuvor Kontakt, auf andere sind sie bei der Vorbereitung der Konferenz aufmerksam geworden. Einige von ihnen beschäftigten sich bereits mit dem Thema Vorurteile. „Aber es gibt auch ,Bücher’, für die das Neuland ist“, so Steffens.

Neben Interessenten, die sich für die Ausleihe anmelden können, werden auch ausgewählte Schüler des Gymnasiums an der Willmsstraße bei der lebendigen Bibliothek „Bücher“ ausleihen können. Abgerundet wird die Demokratiekonferenz mit der Podiumsdiskussion „Wi(e)der das Vorurteil!“ um 19 Uhr (Einlass um 18.45 Uhr) in der Stadtbücherei. • Anmeldungen für die Ausleihen werden bis zum 17. November bei der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“ unter Telefon 0 42 21/9 81 34 14 oder per E-Mail unter demokratiekonferenz@diakonie-doll.de entgegengenommen. Für die öffentliche Podiumsdiskussion ist keine Anmeldung erforderlich.