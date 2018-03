Delmenhorst /Den Haag Die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Polizistin Susanne Mittag (SPD) aus Delmenhorst kontrolliert in Zukunft die Arbeit der Europäischen Polizeibehörde Europol. Der Deutsche Bundestag hat sie als eine von zwei Abgeordneten gewählt. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe“, so Mittag. „Die Arbeit von Europol wird immer wichtiger und weiter ausgebaut. Deshalb ist es richtig, dass nun die parlamentarische Kontrolle gestärkt wird.“ Besonders wichtig sei ihr die Möglichkeit, auch zwischen den regulären Sitzungen Fragen an Europol stellen zu können, die dann innerhalb einer Frist beantwortet werden müssen.

Europol hat seinen Sitz in Den Haag und beschäftigt sich vor allem mit Organisierter Kriminalität, Terrorbekämpfung und Cyberkriminalität. 2017 trat die Europol-Verordnung in Kraft, in der festgelegt wurde, dass die politische Kontrolle durch den gemeinsamen parlamentarischen Kontrollausschuss ausgeübt wird. Dieser besteht aus Abgeordneten aus allen EU-Mitgliedsstaaten und dem Innenausschuss des Europäischen Parlamentes und tagt mindestens zwei mal jährlich.