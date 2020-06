Diakonie: Coronavirus erschwert Beratung

Delmenhorst Grundsätzlich hat sich die Arbeit der Beratung für EU-Bürgerinnen und -Bürger (BEU) des Diakonischen Werks Delmenhorst/Oldenburg-Land nur in der Art der Erreichbarkeit verändert: Kira Allner und ihr Team sind weiterhin telefonisch, per Post und E-Mail für alle Belange der in Delmenhorst ansässigen EU-Bürger da. Weil aber der persönliche Kontakt wegen der Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus wegfällt, ist der Ansatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ schwieriger umzusetzen, so die Diakonie.

Das beginne schon mit einer vermeintlich simplen Beratung hinsichtlich eines Briefes, zum Beispiel vom Jobcenter. Üblicherweise sehen die Beraterinnen und Berater auf einen Blick, ob es sich um eine Information handelt oder ob eine Antwort, möglicherweise innerhalb einer Frist, erforderlich ist. In der persönlichen Beratung können sie so den Klientinnen und Klienten erklären, wie sie auf einen Brief reagieren können.

Weitaus umständlicher, oft auch auf aufgrund der Sprachbarriere, verläuft da eine telefonische Beratung. Briefe müssen hin- und hergeschickt werden, die Berater nehmen den Klienten aus Zeitmangel wieder mehr ab, als es ihrer Arbeitsweise entspricht.

Ein Großteil der Menschen, die die BEU kontaktieren, sind von einer Kündigung betroffen – meistens waren sie über eine Zeitarbeitsfirma angestellt. Um sich online arbeitslos melden zu können, müssen viele Ratsuchende – wieder spielt die Sprachbarriere eine Rolle – unterstützt werden. Eine telefonische Beratung mit Registrierung und Nachweis der betriebsbedingten Kündigung kann zwei Stunden oder mehr dauern.

„In einer persönlichen Beratung können wir Sprachprobleme mitunter kreativ angehen: Wir versuchen dann etwa, uns mit kleinen Zeichnungen verständlich zu machen“, erzählt Kira Allner.

Grundsätzlich herrsche eine große Unsicherheit: Konnte man zum Beispiel sonst Unterlagen direkt beim Jobcenter abgeben und hatte dann auch sofort eine Bestätigung, kommt diese beim Postversand – wenn der Brief denn angekommen ist – erst mit Verzögerung, und die Klienten können nur warten.

Schwierig wird es auch, wenn Klienten ihre Arbeit verlieren und durch verzögerte Antragsverfahren – etwa, weil der Arbeitgeber angeforderte Unterlagen nicht sofort schickt – Versorgungslücken entstehen: Es besteht dann keine gültige Krankenversicherung.

Vor den Pandemie-Maßnahmen hat das BEU-Team die Klienten zu Angeboten für Menschen ohne Krankenversicherung geschickt, in Bremen oder Oldenburg zum Beispiel. Auch das ist in Zeiten der kontaktlosen Beratung nicht möglich und erschwert die Situation der Menschen weiter.

„Die Klientinnen und Klienten wissen, dass wir da sind, und sind zumeist sehr geduldig. Aber sie freuen sich – und wir auch – wenn wir wieder ,normal‘ beraten können,“ so Kira Allner.