Dieb gibt sich als Wasserwerker aus

Delmenhorst Mit einem Trick haben sich Diebe am Dienstag, 18. Mai, Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße „Hohe Wende“ in Delmenhorst verschafft. Dies teilte die Polizei jetzt mit. Gegen 15 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der 89-Jährigen und gab sich als Wasserwerker aus. Während er die Frau ablenkte, betrat vermutlich ein zweiter Täter durch die offenstehende Haustür die Wohnung und durchsuchte einzelne Räume. Beide Täter entfernten sich mit einem Fahrzeug. Sie entwendeten Schmuck im Gesamtwert von etwa 400 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge in der Wohnsiedlung zum Tatzeitpunkt oder zuvor geben können. Hinweise an die Polizei unter: Telefon 0 42 21/1 55 90.