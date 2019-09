Diebe entkommen in blauem Auto

Delmenhorst Drei Männer sind am Samstag, 12.30 Uhr, am Hasportsee durch ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Dort stahlen sie laut Polizei Schmuck. Gestört wurden sie durch die nach Hause zurückkehrende Bewohnerin. Die Einbrecher rannten zu einem in der Nähe abgestellten blauen Kleinwagen, mit dem sie entkommen konnten. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, Telefon 04221 15590, in Verbindung zu setzen.