Delmenhorst Um zwei Einbrüche musste sich jetzt die Polizei Delmenhorst kümmern. Auf das Gelände eines Autohauses an der Steller Straße waren Unbekannte zwischen Dienstag, 4. Juni, ab 17.15 Uhr bis Mittwoch, 5. Juni, etwa 7.30 Uhr, eingedrungen und hatten hohen Sachschaden verursacht.

Sie hatten drei Neufahrzeuge aufgebockt und alle Kompletträder demontiert. Vermutlich waren sie gestört worden: Bei zwei weiteren Fahrzeugen wurden zwar die Radbolzen entfernt, die Räder aber nicht entwendet. Der Schaden wurde von der Polizei auf 7500 Euro beziffert.

Außerdem brachen am Mittwoch bisher Unbekannte in zwei Wohnungen einer Doppelhaushälfte in der Dresdener Straße ein. Dabei hebelten sie zwischen 13.45 und 15 Uhr die hinter dem Haus gelegenen Kellertüren auf. In den Wohnungen wurden jedoch bislang keine Auffälligkeiten verzeichnet oder Gegenstände vermisst. Zeugen, die Hinweise oder Informationen zu einer der beiden Taten liefen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Telefon 04221/15590 in Verbindung zu setzen.