Delmenhorst Ein falscher Wasserwerker hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zwei Geldbörsen aus einer Wohnung in der Düsternortstraße im Bereich der Bürgermeister-Koch-Straße erbeutet. Das teilte die Polizei mit. Unter dem Vorwand ein Wasserwerker zu sein, gewährte die 74-Jährige Wohnungsinhaberin dem unbekannten Täter Zutritt. Während er die 74-Jährige ablenkte, konnte er zwei Geldbörsen mit Bargeld entwenden. Insgesamt konnte er so 900 Euro erbeuten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 0 42 21/1 55 90 zu melden.