Digitaler Mitsingabend

Delmenhorst Laut nach Herzenslust zu singen, ist aufgrund der Corona-Pandemie in Gruppen momentan nicht möglich. Deshalb haben sich Marianne Etrich und Barbara Zimon von der St. Mariengemeinde einen Mitsingabend ausgedacht, der gefahrlos vor dem eigenen Computer abläuft. Neue und alte Kirchenlieder werden am Donnerstag, 22. April, von 19.30 bis 21 Uhr über die Plattform „Zoom“ gesungen. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 21. April, per E-Mail (Marianne.etrich@marienportal.de; Barbara.zimon @marienportal.de) möglich.