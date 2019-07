Delmenhorst Was gibt es wo, wann und zu welchem Preis? Diese und andere Fragen rund um die Geschäfte der Delmenhorster Innenstadt beantwortet nun ein Online-Shoppingführer, kreiert von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Unter www.shopping-delmenhorst.de werden über 48 Geschäfte aufgelistet, in einer Karte auch gleich die Lage dieser verzeichnet. Auch gastronomische Angebote sind dort aufgezeichnet. „Es soll vor allem ein Tool sein, um Besuche in der Stadt zu erleichtern“, sagt City-Managerin Nicole Halves-Volmer.

Über die Suchfunktion kann zudem nach bestimmten Artikeln gesucht werden, wie zum Beispiel „Schuhe“. Unternehmen können sich gegen Zahlung einen eigenen Zugang kreieren und ihr Profil mit neuen Informationen wie aktuellen Bildern pflegen. „Oft sind die Details zu den Einrichtungen, wie zum Beispiel die Öffnungszeiten, auf verschiedenen anderen Webseiten im Internet nicht richtig“, sagt Halves-Volmer. Damit der Besucher nicht verwirrt ist, ist hier nun alles auf einer Seite zusammengefasst und wird auch ständig aktualisiert. Auch Parkplätze sind verzeichnet. Barrierefreiheit wird dabei berücksichtigt. Allerdings noch nicht mit Echtzeit-Anzeigen. „Das kann in Zukunft aber durchaus noch kommen“, schließt Halves-Volmer nicht aus.

Ausbaufähig sei die Seite allemal. Unter dem Reiter „Aktionen“ informiert die Plattform über Rabattaktionen, aber auch über Events aus dem kulturellen Bereich wie das Delmenhorster Kartoffelfest. „Die Idee entstand, weil die Printvariante, die sonst immer zum Download bereitstand, einfach nicht mehr in die Zeit passte“, sagt Halves-Volmer. Viele der Geschäfte haben sich digitalisiert, da mussten sie mitziehen.