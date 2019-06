Delmenhorst Das Jobcenter wird immer digitaler: Seit Mai können auch die Kunden in Delmenhorst die neue Plattform „gE-Online“ nutzen – und es damit sich selbst und den Mitarbeitern leichter machen. „Eine Abwicklung im Internet ist einfach zeitgemäß“, konstatiert der Geschäftsführer des Jobcenters in Delmenhorst, Frank Münkewarf und ergänzt

Anträge online einsenden

: „Als das Thema vor etwa zwei Jahren aufs Tableau kam, war ich noch etwas skeptisch, das gebe ich zu. Aber ich bin jetzt vollkommen überzeugt.“

Über die Webseite jobcenter-digital können Kunden vor allem Weiterbewilligungsanträge stellen, Adressen oder Bankverbindungen ändern, Anlagen abschicken und sich tiefergehend informieren, wie Daniel Kaminski auflistet. Er ist der Teamleiter im Bereich Geldleistungen und freut sich darüber, dass alltägliche Abläufe mit dem neuen System bald weniger zeitaufwendig sind. Neuanträge, das betont Münkewarf, müssen aber auch weiterhin persönlich gestellt werden. Alles andere können Kunden jetzt sogar von unterwegs erledigen. „Denn es zählt die Uhrzeit der Bearbeitung“, nennt Kaminski einen weiteren Vorteil. Es spare zudem Porto und Fahrtwege. Über Nacht gehen die Anträge auf den Computern der Mitarbeiter ein. „Wir haben somit viel kürzere Bearbeitungszeiten“, sagt Kaminski.

An den Bedarf angepasst

So wie die Plattform derzeit aussieht, wird sie nicht bleiben. „Das ist die erste Stufe“, betont Münkewarf. Stück für Stück werde sie weiter ausgebaut und könne an den Bedarf der Kunden angepasst werden. Münkewarf hat dabei auch noch eine Art Chat-Programm direkt auf der Webseite im Sinn. „Darüber könnten ganz fix Nachfragen gestellt werden.“ Auch sollen auf den Fluren des Jobcenters noch PCs aufgestellt werden, an denen diejenigen, die Zuhause keinen Internetzugang haben, die Formulare einsenden können.

Einmalige Freischaltung

Wer das neue Portal nutzen möchte, braucht einmalig eine Freischaltung. „Dazu wird der Personalausweis vorgezeigt. Dann gibt es einen Benutzernamen und ein Kennwort. Das ist datenschutzrechtlich abgeklärt“, macht Münkewarf deutlich. Beide Mitarbeiter sagen ganz klar: „Das ist ein Angebot. Niemand muss das nutzen. Die Berater bleiben vor Ort.“

Mehr Infos unter www.jobcenter-ge.de