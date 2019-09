Oldenburg

Nach Mordserie Von Niels Högel Klinikum stellt Mitarbeiter frei – Anwälte sehen „Skandal“

In Oldenburg wurden ein Chefarzt und ein Stationsleiter mit sofortiger Wirkung beurlaubt, in Dortmund hält man trotz Anklage hingegen an Oldenburgs Ex-Geschäftsführer Rudolf Mintrop fest. Die Anwälte der Angeklagten zeigen sich unterdessen empört und sprechen von einem Skandal.