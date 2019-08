Delmenhorst Tampons und Binden werden mit 19 Prozent Mehrwertsteuer belegt, während auf Schnittblumen und dekorative Bildwerke nur sieben Prozent Steuern kommen. Das finden die Delmenhorster Jungen Liberalen (Julis) ungerecht. „Wir fordern eine Senkung des Steuersatzes auf Tampons, Binden & Co. von 19 auf sieben Prozent“, heißt es in einer Mitteilung. Für diese Senkung setzen sie sich im Landesverband ein.

In Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Mehrwertsteuersätze: Den generellen Satz von 19 Prozent und den ermäßigten von sieben Prozent. „Menstruationsartikel, also Tampons, Binden, Menstruationstassen, etc. fallen nach dieser Einteilung unter die Kategorie der Luxusartikel, da sie mit 19 Prozent besteuert werden. Inwiefern soll aber eine Frau dieses Geschehen verhindern können?“, so Alina Kandyba, Vorstandsmitglied der Julis.

Die hohe Besteuerung dieser Produkte stelle eine Diskriminierung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts dar, die das Grundgesetz eigentlich nicht erlaubt. So ist die Ansicht der Julis.

In Kenia, Kanada, Indien, Australien und vielen weiteren Ländern sei die Steuer auf Monatshygieneartikel bereits abgeschafft. In Frankreich, Spanien und Großbritannien wurde die Steuer auf fünf bis zehn Prozent herabgesenkt. Und während Schweden mit einem Steuersatz von 25 Prozent auf Hygieneartikel am teuersten ist, ist Deutschland gleich an zweiter Stelle. „Unserer Meinung nach ist das ungerecht und unmodern“, schreiben die Julis.

Begründet wird die Besteuerung von Tampons vom Finanzministerium damit, dass der Steuersatz von 19 Prozent für Hygieneprodukte die Regel sei. Produkte, die unter die Kategorie „täglicher Bedarf“ fallen würden, würden hingegen lediglich mit sieben Prozent besteuert werden. „Welche Kriterien muss ein Produkt erfüllen, damit es auf die Liste der Dinge kommt, die zur Sicherung der Grundbedürfnisse unerlässlich sind?“, fragen die Jungen Liberalen.

Unter „täglichen Bedarf“, wie es im Gesetz heißt, verstehe man Brot und Kartoffeln, aber auch Lachskaviar, Schnittblumen und dekorative Bildwerke.

Die Julis sehen das in einem Kontrast zur Aussage von Artikel drei des Grundgesetzes: dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden darf. „Bei einer Steuer, die nur eine Gesellschaftsgruppe betrifft, wird dieser Grundsatz eindeutig nicht angewendet“, so die stellvertretende Kreisvorsitzende Magdalena Marciniak.