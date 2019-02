Delmenhorst Antrag abgelehnt – der Stauraumkanal wird gebaut: Das ist die knappe Zusammenfassung des Ergebnisses zu dem von Ratsfrau Eva Sassen (Gruppe Bürgerforum-Freie Wähler/Unger) gestellten Antrag. Sie wollte, dass der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Gewässerschutz, der am Dienstag tagte, einen Baustopp für den geplanten Stauraumkanal an der Friedensstraße beschließt. Begründet hatte Sassen den Antrag damit, dass nicht klar sei, ob ein Ratsbeschluss für den Generalentwässerungsplan (GEP), in dessen Rahmen der Bau des Stauraumkanals beschlossen wurde, notwendig gewesen sei.

Nein, das sei es nicht, heißt es von der Verwaltung. Begründung: 2004 hatte die Stadt Delmenhorst die Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD) mit der Stadtentwässerung beauftragt. Grundlage dafür war ein Vertrag zwischen Stadt und SWD, laut dem die SWD den GEP eigenverantwortlich umsetze. Wohl aber arbeiten Stadt und SWD „noch immer gut miteinander“, betonte Fritz Brünjes, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr.

Hitzige Debatte

Die vorausgehende Debatte am Dienstag war jedoch eine hitzige: Anwesend waren auch einige Ganderkeseer Bürger, darunter Tim Schmidt, der eine Interessengemeinschaft gegen den Bau ins Leben gerufen hatte. Schmidt hat Bedenken, dass der Stauraumkanal zu Überschwemmungen im angrenzenden Ganderkeseer Ortsteil Heide führen könne.

Bei der Ausschusssitzung wollte Schmidt eine Unterschriftenliste von Bürgern, die den Baustopp fordern, überreichen. Doch er kam nicht einmal zu Wort: Die Ausschussmitglieder stimmten mehrheitlich dagegen, dass Ganderkeseer Bürger in der Sitzung sprechen dürfen. Dies sorgte für erboste Zwischenrufe bei den anwesenden Zuschauern.

Brünjes betonte, dass die Proteste gegen den Bau des Stauraumkanals „inhaltlich nicht nachvollziehbar“ seien, da der Kanal notwendig sei, um Wasser zurückzuhalten, damit es eben nicht einzelne Grundstücke überschwemme. Er verstehe aber, dass die Bürger sich möglicherweise nicht immer richtig informiert gefühlt hätten. Dies räumten zwei Vertreter der SWD, die der Sitzung beiwohnten, ein und entschuldigten sich für die mangelnde Bürgerinformation im Vorfeld des Baubeschlusses. Grund dafür sei gewesen, dass es bei ähnlichen Baumaßnahmen in der Vergangenheit keine Einwände gegeben habe. Beim nächsten Mal werde man die Anwohner vorab informieren.

Für den Bau seien drei Bauabschnitte geplant, hieß es von den SWD. Die Baugrube werde vier Meter tief sein, der Grundwasserspiegel werde um zwei Meter gesenkt. Außerdem werden die Spundwände eingepresst, um so Erschütterungen möglichst gering zu halten – eine Sorge der Anlieger ist, dass durch den Bau Schäden an ihren Häusern entstehen könnten.

Die Ausschussmitglieder sprachen sich mehrheitlich nicht nur gegen den geforderten Baustopp, sondern auch für eine bessere Informationspolitik aus. So sei es in Zeiten von Serienbriefen kein Problem mehr, die Bürger rechtzeitig zu informieren, hieß es von den Grünen. Die Verantwortung für die Entwässerung sei zudem nicht ohne Grund an die SWD übertragen worden: Dies seien Fachleute, denen man vertrauen könne. Gerd Turowski, für den Nabu als beratendes Mitglied im Umweltausschuss, zeigte Verständnis für die Bürgersorgen. Diese führte er vor allem auf eine „katastrophale Informationspolitik“ zurück: „Wäre diese besser erfolgt, hätten wir diese Problematik nicht. Denn es geht um eine Infrastrukturmaßnahme zu Ihrem Nutzen“, wandte er sich an die anwesenden Bürger.

Droht Gerichtsverfahren?

Gerhard Berger (SPD) merkte zudem an: „Wir reden die Probleme manchmal herbei.“ Er appellierte damit auch an die Bürger, mehr Fairness zu zeigen. Tim Schmidt kündigte indes an, vor Gericht ziehen zu wollen.