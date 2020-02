Delmenhorst Mit 268 Abzeichen im Schwimmen und Rettungsschwimmen, 81 Erste-Hilfe-Ausbildungen, 36 Hilfeleistungen bei Einsätzen und insgesamt über 10 000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit kann die DLRG Delmenhorst zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das berichtete Niels Wellnitz, erster Vorsitzender der Ortsgruppe Delmenhorst, bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am Stadtbad den 40 anwesenden Mitgliedern.

Nach der Begrüßung und den Grußworten der Gäste berichteten die Ressortleiter aus dem vergangenen Jahr. Damit auch weiterhin qualitativ gute Kenntnisse für sicheres Schwimmen beigebracht werden können, hat sich an dem seit Ende 2017 eingeführten Aufnahmestopp in vielen der Trainingsgruppen nichts verändert. Grund dafür sind die voll ausgelasteten Schwimmbahnen zu den Schwimmzeiten an den Dienstagen. Deshalb beträgt die Wartezeit für Kinder in der Anfängerschwimmausbildung derzeit rund drei Jahre.

Im Jahr 2019 haben die Kindergartenteamer der DLRG über 250 Vorschulkinder in den Delmenhorster Kindertagesstätten besucht, um spielerisch die Bade- und Sonnenschutzregeln zu vermitteln. Im Bereich Einsatz wurde zur Absicherung im und am Wasser an regionalen und überregionalen Veranstaltungen teilgenommen. Hierbei konnten mehrere Personen aus Wassergefahr gerettet werden. Die Jugend mit der neuen Vorsitzenden Mirija Wellnitz hat mit vielen Kindern und Jugendlichen erfolgreich monatliche Ausflüge und Aktionen organisiert und durchgeführt.

In diesem Jahr wurden zwei Mitglieder für langjährige Treue zur DLRG in Delmenhorst mit einer Urkunde geehrt. Tabea Henneke erhielt für zehnjährige Mitgliedschaft das Ehrenabzeichen in Bronze. Christa Schwiderski wurde für ihre 25-jährige Mitgliedschaft mit dem Ehrenabzeichen in Silber geehrt. Einen besonderen Dank erhielt Mark Milster aus dem Vorstand für seine herausragende Arbeit in verschiedensten Bereichen der DLRG-Ortsgruppe.