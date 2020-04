Drk: Kinder basteln für Senioren Osterdeko

Delmenhorst Um trotz des etwas anderen Osterfestes in diesem Jahr Hoffnung zu verbreiten, haben sich die Mitarbeiterinnen im DRK-„Kinderland Regenbogen“, wo unter Leitung von Martina Stührenburg aktuell eine Notbetreuung organisiert wird, etwas überlegt. „Die üblichen Alltagsroutinen finden aktuell nicht statt, da haben wir uns gedacht, wir machen mal was Sinnvolles und basteln schöne Osterdeko für die Senioren im Rote-Kreuz-Stift“, so Stührenburg. So kehrt nun zumindest Farbe und damit verbundener Frohsinn bei den Senioren ein, wie Ines Schepker, Leitung Soziale Betreuung vom Rote-Kreuz-Stift, mitteilt.