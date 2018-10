Delmenhorst Drogenkriminalität war der Anlass für die am Mittwoch in Delmenhorst stattgefundenen Durchsuchungen mehrerer Objekte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weitere Durchsuchungen haben in Bremen sowie dem Osnabrücker und Diepholzer Umland stattgefunden.

„Hintergrund dieser Maßnahme war ein großes Verfahren des Zentralen Kriminaldienstes Delmenhorst wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. An den unterschiedlichsten Objekten wurden Betäubungsmittel und sonstige Beweismittel beschlagnahmt. Zudem konnten Anhaltspunkte gewonnen werden, die darauf hindeuteten, dass der Hauptbeschuldigte die illegale Prostitution fördern könnte“, berichtete Polizeisprecher Albert Seegers am Donnerstag.

An einer Wohnanschrift in Delmenhorst, so Seegers weiter, wurden die eingesetzten Beamten nach Öffnung der Tür von einem Hund angegriffen. Bevor der Hund die Polizisten erreichte, wurde er durch Schüsse gestoppt. Der anwesende Bewohner und Hundehalter hatte seinen Hund nicht zurückgehalten. Durch einen weiteren gezielten Schuss wurde das Tier erlöst.

An einer weiteren Anschrift in Delmenhorst hielten sich die Durchsuchungskräfte im Bereich von Garagen auf und nahmen dort deutlichen Geruch von Cannabis wahr. Diensthundeführer konnten den Ursprung des Geruchs in einer der Garagen verorten. In der Garage fanden die Beamten eine Cannabis-Plantage und entsprechendes Zubehör vor. Gegen den Mieter der Garage, gegen den bislang nicht strafrechtlich ermittelt wurde, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.