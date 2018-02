Delmenhorst Erst war Katja Beyer neugierig. „Da ich zu der Zeit noch Lehrerin war, hatte ich einen gewissen Einblick in die Familien der Schülerinnen und Schüler. Bei Gericht ist mir eine ganz andere Perspektive eröffnet worden, die ich ohne das Schöffenamt nie kennen gelernt hätte“, erinnert sich die 33-Jährige an ihre Beweggründe. Sie habe wissen wollen, wie dieser andere Blickwinkel aussehen könne. Zwischen 2013 und 2018 war sie als Schöffin am Amtsgericht Delmenhorst beschäftigt und Teil von etwa einem Verfahren pro Monat.

Ohne sie geht’s nicht

Der Gang ins Gericht ist für sie mit den Jahren Routine geworden. „Zunächst durchschreitet man die herrschaftliche Tür und den fehlplatziert wirkenden Metalldetektor. Am Empfang meldet man sich zum Schöffendienst und bekommt die Saalnummer genannt“, erzählt Beyer. Das Haus habe etwas Ehrwürdiges, vor allem erinnert sie sich an den Geruch des Holzes. Am Anfang habe sie noch zögerlich die Tür zum Gerichtssaal geöffnet. „Wenn man weiß, wohin man muss, betätigt man als routinierter Schöffe einfach die Türklinke und begibt sich auf seinen Platz, sofern die Tür bereits aufgeschlossen wurde.“

Ihre Aufgabe sei immer abwechslungsreich gewesen. „Der Aushang am Saal gibt Aufschluss über die an der Verhandlung Beteiligten. Demnach liest man dort die Namen vom Richter, Schöffen, Angeklagten, Verteidiger oder geladenen Zeugen. Die Anklage erschließt sich daraus natürlich noch nicht, so dass man sich auf nichts einstellen kann“, betont sie. Einen besseren Überblick über den Grund des Verfahrens bekomme sie erst, wenn die Anklageschrift verlesen wird. „Der erste Schöffeneinsatz war natürlich sehr spannend, denn man kannte die Etikette ja noch nicht genau, beispielsweise wann man aufzustehen hat. Aber mit der Zeit stellt sich dann auch die Routine ein.“

Drogen, Diebstähle und andere Vergehen werden vor ihr erklärt, gebeichtet oder nicht zugegeben. „Ich schrieb immer viele Informationen mit, um auch später bei der Beratung einen Überblick über die Beweggründe zu haben“, gibt Katja Beyer einen Tipp für spätere Schöffen. Dennoch sei es für sie schwierig gewesen, einen Fall nach nur einer Verhandlung einschätzen zu können. „Man muss auch ohne große Akteneinsicht zu einem Urteil kommen, was mir als sehr korrektem Menschen manchmal schwerfiel. Es liegt nicht in meiner Natur zu urteilen, ohne alle Fakten genau geprüft zu haben, aber zumeist reichte die Verhandlung dafür doch irgendwie aus.“ Daher habe sie ausführlich von ihrem Recht Gebrauch gemacht, während der Verhandlung Fragen stellen zu können, das habe ihr geholfen.

Die beiden Schöffen sind dem Richter gleichberechtigt und könnten ihn auch überstimmen und ohne ihn ein Urteil sprechen. Es zählt die Zweidrittelmehrheit. So ist das Gesetz, so wichtig ist die Meinung der Ehrenamtlichen. „Bei einem Fall sah ich die Sachlage ganz anders als der Richter und der andere Schöffe, die jemanden verurteilten, bei dem ich mildernde Umstände sah.“ In der Schuldfrage seien sich immer alle einig gewesen, nur im Strafmaß teilten sich manchmal die drei Geister. Hilfsmittel seien die Forderung des Staatsanwalts, Erklärungen des Richters über das übliche Strafmaß und zur Vorgeschichte des Täters.

Hin und wieder nahm sie auch Gedanken aus der Verhandlung mit nach Hause. „Bei Körperverletzung oder Kindern als Opfer gehen einem die Schicksale noch tagelang durch den Kopf“, sagt Katja Beyer. Es mache einen großen Unterschied, ob eine Insolvenzverschleppung oder eine Körperverletzung vorliege. „In einem Fall handelt es sich um Gegenstände, im anderen um Menschen.“

Dienst gerne getan

Missen möchte sie die Erfahrungen aus fünf Jahren Schöffendienst nicht. „Ich war und bin gerne Schöffin. Der Einblick in eine Gesellschaftsschicht, die man ansonsten nicht zu sehen bekäme, ist einmalig.“ Wie lange wird es dauern? Was wird verhandelt? Müssen sich Richter, Schöffen und Anwälte später auf einen Folgetermin einigen? Abwechslung war garantiert.

Für Katja Beyer ist klar: sie würde es wieder machen. „Mein Sohn ist ein halbes Jahr alt, und ich bin seit kurzem selbstständige Hausverwalterin, so dass ich nicht mehr so viel Zeit übrig habe. Dennoch halte ich das Schöffenamt für eine wichtige Institution, weshalb ich mir bei Bedarf auch noch weitere Amtszeiten vorstellen könnte.“ Außerdem habe sie viel über Gerechtigkeit in Deutschland gelernt. „Ich habe unser Rechtssystem immer als gerecht empfunden.“