Ein leicht Verletzter nach Unfall

Delmenhorst Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Syker Straße am Sonntag gegen 8 Uhr leicht verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst wollte laut Polizei aus einem Grundstück rückwärts auf die Syker Straße fahren, übersah dabei aber das stadtauswärts fahrende Auto eines 59-jährigen Delmenhorsters. Der 59-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe beträgt circa 10 000 Euro.

Bereits am Samstag, 22.40 Uhr, kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Bremer Straße/Syker Straße/Nordenhamer Straße. Eine 35-jährige Autofahrerin aus Tschechien befuhr die Bremer Straße stadtauswärts, als sie an einer roten Ampel anhielt. Ein nachfolgender 61-jähriger Delmenhorster übersah das und fuhr auf. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Die Atemalkoholkonzentration lag bei 1,47 Promille.