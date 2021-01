Einbruch in Delmenhorst: Unbekannte stehlen Frontscheinwerfer aus Autos

Delmenhorst Unbekannte haben am Wochenende zwei Autos in Delmenhorst aufgebrochen und die Frontscheinwerfer gestohlen. Laut Polizei schlugen in einem Fall die Täter am Samstag gegen 19.30 Uhr die Scheibe eines Autos an der Bremer Straße/Am Fuhrenkamp ein. In einem weiteren Fall geschah dies zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, bei einem Pkw an der Bremer Straße/Lübecker Weg. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 42 21/15 590 an.