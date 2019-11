Delmenhorst Bereits am Montagabend gegen 21.20 Uhr sind zwei Einbrecher in einer Apotheke in der Bremer Straße auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Eigentümerin der Apotheke verständigte die Polizei, nachdem der Alarm ausgelöst wurde und sie ein beschädigtes Fenster entdeckte. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, konnten sie eine Person beim Fenster sowie eine weitere Person, die sich mit einem Sprung durch das Fenster aus der Apotheke entfernen wollte, entdecken.

Nach einem kurzen Fluchtversuch konnten beiden gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Täter durchwühlten in der Apotheke die Büroräume und leerten die Kassen. Der Sachschaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Bei den Festgenommenen handelte es sich um Männer im Alter von 29 und 42 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen die beiden dringend Tatverdächtigen wurde am Dienstag durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.