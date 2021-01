Einbruch in Schaustellerwagen: Unbekannte stehlen in Delmenhorst Süßigkeiten

Delmenhorst Unbekannte sind zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 12.20 Uhr, in einen Schaustellerwagen in Delmenhorst eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter eine Fensterscheibe des Wagens, der auf dem Parkplatz des Zurbrüggen-Marktes an der Seestraße stand ein und stahlen daraus Süßigkeiten. Es entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 42 21/15 590 bei der Polizei zu melden.