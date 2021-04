Einbruch und Sachbeschädigung

Delmenhorst Zwei Vorfälle mit jeweils unbekannten Tätern hat die Polizei am Wochenende in Delmenhorst gemeldet: In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte ein Fenster eines Geschäftshauses an der Langen Straße auf. Sie durchsuchten die Räume – ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Zudem meldet die Polizei, dass Unbekannte an der Breslauer Straße die Rohre eines Kühlaggregats eines Lebensmittellagers derart beschädigten, dass die Kühlung ausfiel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.