Delmenhorst Die Polizei hat am Mittwoch mit Unterstützung des Zolls mehrere Objekte im Delmenhorster Stadtgebiet durchsucht. Beobachtern zufolge handelte es sich zum größten Teil um Durchsuchungen von Privatwohnungen. Aber auch mindestens ein Bordell soll darunter gewesen sein. Kräfte der Bereitschaftspolizei seien vor Ort gewesen und auch Diensthunde zum Einsatz gekommen. Mindestens eine Person soll festgenommen worden sein. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in der Schulstraße, der Schanzenstraße und am Hasporter Damm statt.

Mutmaßungen zufolge könnte es auch um die Bekämpfung von Schwarzarbeit gegangen sein. Die Polizei-Pressestelle hielt sich am Mittwoch bedeckt zu den Gründen, „um die laufenden Durchsuchungen und Folgemaßnahmen nicht zu behindern“, und will erst an diesem Donnerstag berichten.