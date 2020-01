Delmenhorst Wieder einmal hat es im Wollepark gebrannt: In der Pommernstraße standen am späten Montagabend gegen 20 Uhr zwei volle Müllcontainer in Flammen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Delmenhorster Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort und hatte das Feuer schnell im Griff. Trotzdem wurden die Müllcontainer gänzlich zerstört. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Beschädigt wurde auch die Einfassung des Container-Stellplatzes. Gebäude und Personen seien nicht gefährdet gewesen. Ein Übergreifen der Flammen war nicht möglich. Zur Brandursache kann die Polizei bisher keine Angaben machen. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der Pommernstraße machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 04221/1559-0 zu melden.