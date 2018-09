Delmenhorst Zu zwei Einbrüchen ist es am Donnerstag in Delmenhorst gekommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Keine zehn Minuten war eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Sommerweg aus dem Haus, da drangen unbekannte Täter gewaltsam in ihre vier Wände ein. Der Vorfall ereignete sich etwa um 14.30 Uhr. Bei ihrer Rückkehr bemerkte die Hausbewohnerin zwei Personen auf ihrem Grundstück und stellte danach fest, dass Schmuck entwendet wurde. Zu den Tätern: Die Frau ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, 1,60 Meter groß und hat lange, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt hatte sie die Haare zusammengesteckt und trug ein pinkes Oberteil und einen blauen Jeansrock. Der Mann: etwa 50 Jahre alt, dickliche Statur, 1,70 Meter groß, mittelblonde kurze Haare. Er trug eine beige Jacke und eine beige Hose.

In ein Wohnhaus im Wiekhorner Heuweg sind Unbekannte in der Zeit von 9.45 bis 11 Uhr eingebrochen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten etwas Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04 22 1/15 59 0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.