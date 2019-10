Delmenhorst Zu einem Einsatz im Kiefernweg mussten am Mittwoch Feuerwehr und Polizei ausrücken. Ein Bewohner hatte gegen 13 Uhr den Brand im Anbau eines Wohnhauses gemeldet.

Die Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen zwar keine offenen Flammen, aber eine hohe Hitzeentwicklung fest. Im Anbau des Mehrparteienhauses, der als hatte sich ein Brand an einer Steckdose und an einem darüber liegenden Hängeschrank entwickelt. Brandursache war laut Einsatzkräften ein Ceranfeld, das an die Steckdose angeschlossen war. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte Delmenhorst und Hasbergen sowie die Berufsfeuerwehr Delmenhorst waren mit acht Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden an der Deckenverkleidung des Anbaus sowie an einem Fenster wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.