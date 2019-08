Delmenhorst Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhauses in Delmenhorst ist eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden.

Eine Funkstreife stellte am Mittwoch gegen 17 Uhr fest, dass aus einem Fenster des Hauses in der Düsternortstraße Rauch kam. Die Bewohner hatten das Haus wegen der starken Rauchentwicklung bereits verlassen. Allerdings wies eine 45-jährige Frau die Polizisten darauf hin, dass sich vermutlich ihre Tochter noch in der von dem Brand betroffenen Wohnung befinde.

Unverzüglich begaben sich die beiden Einsatzkräfte ins Haus, drangen in die stark verqualmte Wohnung ein und suchten nach dem Mädchen. Die 15-Jährige war aber in der Stadt unterwegs.

Bei der 25 Jahre alten Polizeibeamtin bestand nach dem Einsatz Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung dienstfähig verlassen konnte.

Brandursache war nach Polizeiangaben ein Topf mit Öl, der sich zu stark erhitzte und dabei entflammte. Die Küche wurde stark beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge 20.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.