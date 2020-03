Einsatz In Delmenhorst: Zeugen melden Autorennen – Fahrer gefasst

Delmenhorst Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in Delmenhorst einen Autofahrer fassen, der sich offensichtlich an einem Rennen beteiligt hat.

Am Mittwoch gegen 21.45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in der Thüringer Straße und Pommernstraße Autorennen stattfinden würden. Die Beamten hielten in der Pommernstraße einen BMW an, an dem die Kennzeichen fehlten. Allerdings ging von dessen Reifen verbrannter Gummi-Geruch aus. Die Ermittlungen ergaben, dass der BMW im Januar 2020 abgemeldet wurde.

Gegen den 22-jährigen Fahrer aus Delmenhorst wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.