Delmenhorst Erst Ende Mai hatte die Polizei in Delmenhorst eine großangelegte Razzia durchgeführt. Es war Kokain mit einem Gesamtwert von über 600 000 Euro sichergestellt worden, außerdem Schusswaffen und Munition.

Im Zuge dieser Ermittlungen haben Beamte der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (ZKI) sowie des Zolls am Donnerstagnachmittag eine weitere Örtlichkeit in Delmenhorst unter die Lupe genommen – eine Shisha-Bar in der Cramerstraße. Wie die ZKI mitteilt, dreht sich der gesamte Ermittlungskomplex um organisierte Kriminalität. Daher sei die Polizei mit Spezialkräften angerückt und hatte auch zwei Rauschgiftspürhunde mit im Gepäck. Es habe der Verdacht bestanden, dass die Shisha-Bar als Drogenumschlagplatz fungiert hat. „Nicht der Eigentümer selbst stand unter Verdacht. Es ging nur um die Örtlichkeit“, betont die Pressesprecherin der Polizei.

Gefunden wurden zwar weder Betäubungsmittel, noch andere Drogen, wohl aber gefälschter und unversteuerter Tabak – rund 30 Kilogramm. Der Betreiber muss sich jetzt auf ein Steuerstrafverfahren einstellen.