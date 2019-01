Delmenhorst Die Zeit zwischen den Jahren ist für die meisten eine ruhige. Nicht so für den Einzelhandel: „Nach dem Fest ist vor dem Fest“, sagt Iduna Tiedemann. Die Filialleiterin der Buchhandlung Decius in Delmenhorst hat in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr ordentlich zu tun. Am Donnerstag, dem ersten Tag nach den Festtagen, habe bereits um 9 Uhr der erste Kunde vor der Ladentür gestanden – um ein unwillkommenes Weihnachtsgeschenk umzutauschen. Kurz danach seien die ersten Kunden aufgetaucht, um ihre Gutscheine vom Fest einzulösen.

„Zwischen den Jahren ist immer viel los. Viele Kunden wollen sich in Ruhe umsehen“, sagt Iduna Tiedemann. Viele nutzten die ruhigere Zeit mit ihren Familien, um auch mal wieder rauszukommen.

Nach den Feiertagen werden laut Tiedemann jedoch nicht nur Bücher umgetauscht und Gutscheine eingelöst: „Viele Kunden kommen, um sich die unerfüllten Herzenswünsche nachträglich selbst zu erfüllen.“ Zu den beliebtesten Büchern zählten dieses Jahr – vor und nach Weihnachten – die neuen Romane von Sebastian Fitzek, Nele Neuhaus, Lucinda Riley sowie die Autobiografie von Michelle Obama und das letzte Buch des verstorbenen Physikers Stephen Hawkings.

Auch andere Geschäfte in der Delmenhorster Innenstadt profitieren von der nachweihnachtlichen Kauffreude. Im Spielwarengeschäft Carl Otto ist nach den Feiertagen „gut was los“, wie Verkäuferin Rita Imhoff sagt: „Klar, Gutscheine werden eingelöst, aber viele Eltern wollen auch einfach mal raus.“ ◘Auch sie hat beobachtet, dass viele Kunden das kaufen, was nicht unterm Baum lag. Allerdings werde im Vergleich zu früher weniger umgetauscht. Rita Imhoff hat eine Vermutung, woran das liegen könnte: „Die Kunden werden einfach besser beraten.“ Kollegin Janna Meyer findet zudem, dass das Geschäft zwischen den Jahren in diesem Jahr deutlich besser läuft als in den Jahren zuvor. Sie vermutet einen einfachen Grund dahinter: Mit dem neuen Parkhaus könnten die Kunden endlich wieder innenstadtnah parken.

Kaum einen Unterschied zum normalen Betrieb haben in den Tagen nach Weihnachten hingegen Seher Köygülü und Öznur Hür in der Delmenhorster Esprit-Filiale an der Langen Straße bemerkt. „In den vergangenen Jahren war nach Weihnachten deutlich mehr los“, sagt Aushilfskraft Öznur Hür. Sie könne sich aber vorstellen, dass in den kommenden Tagen mehr Leute zum Umtausch oder Neukauf kommen.

Auch René Brandenburg, Einzelhandelskaufmann bei Intersport Strudthoff, hat nicht das Gefühl, dass nach den Feiertagen merklich mehr eingekauft wird. ◘Im Vergleich zu früher würden jedoch weniger Geschenke umgetauscht – weil die Leute gezielter einkaufen, vermutet er. Oder eben besser beraten werden.