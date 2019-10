Delmenhorst Ein bislang unbekannter Täter hat eine frisch gestrichene, weiße Hausfassade in der Lange Straße in Delmenhorst im Zeitraum von Donnerstag 19 Uhr bis Freitag 6.30 Uhr, mit Kot beschmiert. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Hausfassade müsse nun aufwendig gereinigt werden. Der Sachschaden wurde auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 0 42 21/1 59 90 zu melden.