Elf Neuinfektionen mit Coronavirus

Delmenhorst Elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Dienstag für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden 2734 Corona-Fälle in der Stadt registriert, 62 Personen sind gestorben. Der Inzidenzwert stieg auf 114,8 (Montag: 100,6). Dieser Wert hatte am vergangenen Dienstag bei 109,6 gelegen. Das Josef-Hospital in Delmenhorst meldete an diesem Dienstag 13 Corona-Patienten, davon liegen zwei auf der Intensivstation.