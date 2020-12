Eltern und Kinder tanzen gemeinsam

Delmenhorst Einen Online Zumbini-Kursus bietet die Evangelische Familien-Bildungsstätte Delmenhorst/Oldenburg-Land ab dem 16. Januar für Mütter und Väter mit Kindern bis sechs Jahre an. Zumbini ist eine Reise in die Welt der Musik, der Bewegung und des Tanzes, die das Kind in den Mittelpunkt stellt, heißt es in der Ankündigung. Im Kursus wird die Trainerin Kathrin Wüstner samstags von 15 bis 15.45 Uhr mit Eltern und Kindern Musik machen, sie zum Tanzen und rhythmischen Bewegen anleiten. Der Kursus umfasst sechs Termine. Anmeldungen erfolgen unter Telefon 0 42 21/99 87 20, E-Mail unter info@efb-del-ol.de oder www.efb-del-ol.de.