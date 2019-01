Delmenhorst „Viele schaffen mehr“: Diesen Kern der genossenschaftlichen Idee wie auch jeglichen Vereinswesens rückten Wolfgang Etrich und Martin Versemann vom Vorstand der Volksbank Delmenhorst Schierbrok bei der Vorstellung ihrer Förderbilanz für das Jahr 2018 in den Mittelpunkt. Zu der Veranstaltung in der Hauptstelle der Bank an der Mühlenstraße in Delmenhorst waren am Dienstag zahlreiche Vertreter von Vereinen und Einrichtungen gekommen, die im vergangenen Jahr von der Unterstützung der Volksbank profitierten.

Und davon gab es einige: Rund 87 000 Euro übergab die Bank an 79 Vereine und Projekte in Delmenhorst und Ganderkesee und würdigte damit das soziale Engagement vor Ort. „An kaum einem anderen Ort habe ich so viel Engagement gesehen wie in Delmenhorst und Ganderkesee“, sagte Vorstand Wolfgang Etrich.

Zu den Empfängern der Spenden zählt etwa die Kirchengemeinde Habergen, die für die Anschaffung von Küchenutensilien für ihr Turm-Café 2000 Euro erhielt. Mit der gleichen Summe wurden der Lauf-Club 93 Delmenhorst für die Bewegungsförderung von Kindern oder auch die Schülergenossenschaft „Küchenzauber“ der Delmenhorster BBS II gefördert. „Insgesamt waren das viele kleine Projekte, die dazu beitragen, dass es in Delmenhorst und Ganderkesee noch schöner wird“, sagte Etrich.

Rund die Hälfte der Fördersumme stammte aus den Reinerträgen des Gewinnsparens der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Neu auf den Weg gebracht hat die Volksbank Delmenhorst Schierbrok im vergangenen Jahr die Möglichkeit, über sogenanntes Crowdfunding Projekte zu finanzieren: Wer für ein soziales Projekt vor Ort Spenden benötigt, registriert das Vorhaben auf der Crowd­funding-Plattform der Bank. Im Anschluss suchen die Projektinitiatoren „Fans“, das heißt, sie werben für das Projekt. Unterstützer können die Projekte dann mitfinanzieren. Jede Spende zwischen einem und hundert Euro verdoppelt die Volksbank. Drei Projekte – Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung, TV Jahn und Förderverein der Grundschule Heide – sind dadurch bereits ermöglicht worden. „Wir hoffen auf viele weitere Projekte“, sagte Projektbegleiterin Iris Dahlke, „das einzige, was Sie investieren müssen, ist Zeit. Bilden Sie also ein Projekt, denn viele schaffen mehr.“

Mehr Infos unter: www.vbdel.de/wir-fuer-sie/engagement/crowdfunding.html