Delmenhorst Empfänger dringend gesucht: Im Spendentopf des Service-Clubs „Round Table 91 Delmenhorst“ befinden sich derzeit 5000 Euro. Diese Summe soll nun unter die Leute gebracht werden. Aus diesem Grund haben die Mitglieder des Delmenhorster Wohltätigkeitsclubs eine große Suche nach geeigneten Spendenempfängern in die Wege geleitet. Ab sofort nehmen sie Vorschläge und Bewerbungen entgegen.

„Mit dem Geld sollen Projekte oder Anschaffungen für gemeinnützige Gruppen oder Einrichtungen aus der Region Delmenhorst und Ganderkesee unterstützt werden“, heißt es vom Round Table 91 Delmenhorst. Die zur Verfügung stehende Spendensumme soll auf mehrere Gruppen verteilt werden. Zur Höhe der einzelnen Spendensummen sagt Christoph Stolle, Präsident des Serviceclubs: „Im Idealfall handelt es sich dabei um Größenordnungen von 500 bis 1500 Euro. Wir freuen uns über jeden Vorschlag.“ Welche Projekte oder Anschaffungen ausgewählt werden, entscheiden die Clubmitglieder nach interner Diskussion der Vorschläge und einer demokratischen Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip.

Wer Ideen oder Vorschläge hat, kann diese bis zum 12. Oktober per E-Mail an info@rt91.de an den Round Table 91 senden. Alternativ können Vorschläge auch direkt bei einem Clubmitglied eingereicht werden.

Beim Round Table handelt es sich um einen sogenannten Service-Club. In Deutschland sind mehr als 220 solcher „Tische“ mit rund 3500 Mitgliedern aktiv. Örtlich selbstständige Tische führen jeweils etwa 15 bis 25 Mitglieder unterschiedlicher Berufe zusammen. Neben dem Austausch von Berufs- und Lebenserfahrungen engagieren sich die Tischmitglieder in Projekten mit gemeinnützigem Charakter. Die Unterstützung erfolgt durch den persönlichen Einsatz. Hintergrund dieses Engagements der „Tabler“ ist deren Überzeugung, dass der Einzelne Pflichten gegenüber der Gemeinschaft hat. Der Round Table 91 Delmenhorst hat aktuell 22 Mitglieder.

Diese erarbeiten die Gelder für ihre Spendenziele zum größten Teil selbst, Unterstützung von außen ist jedoch willkommen. Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Round Table 91 DelmenhorstFörderverein e.V. // Commerzbank // IBAN: DE43 2904 0090 0396 7155 00 // BIC: COBADEFFXXX.