Entsorgung: Abfall: „Signal zum Erhalt“

Delmenhorst „Mit der Wiedereröffnung der Abfallannahmestellen haben die Bürger der Stadt ein starkes Signal an die Politik zum Erhalt der Abfallannahmestellen Lemwerder Straße und Burggrafendamm gesendet“ – so sieht es der Vorsitzende des Planungs- und Umweltausschusses Ratsherr Heinrich-Karl Albers (CDU).

Die Bürger hätten lange Wartezeiten, zum Teil deutlich über eine Stunde, in Kauf genommen, um ihren Abfall in der gewohnten Umgebung abzugeben. „Sie haben sich geweigert, zur Steller Straße zu fahren“, so Albers. „Dies ist für mich ein klarer Auftrag an die Politik, die Abfallannahmestellen mit dem jetzigen Service zu erhalten und unnötige Verkehre quer durch die Stadt zu vermeiden“.

Sicherlich seien einige bauliche Veränderungen erforderlich, um die Annahmestellen zukunftsträchtig aufzustellen und zu erhalten. Albers weiter: „Die CDU wird alles daran setzen, den Willen der Bürger nach Erhalt der Annahmestellen politisch umzusetzen“.

