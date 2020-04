Entsorgung: Altpapier wird wieder abgeholt

Delmenhorst Größter Streitpunkt während der Ratssitzung in Delmenhorst am Dienstag: die Wiederaufnahme der Altpapierentsorgung. In einem Eilantrag forderten CDU und die Gruppe Grüne und Partner – am Dienstag schloss sich auch die FDP-Fraktion an – die Entsorgung ab dem kommenden Montag regulär wieder aufzunehmen.

Wegen der Corona-Pandemie war die Leerung der Altpapiertonnen ausgesetzt worden. Die Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH (ADG) der Stadtwerkegruppe begründete dies mit dem Schutz der Mitarbeiter. Das Ziel war, vor allem dem Entsorgungsauftrag von Rest- und Bioabfall weiterhin nachkommen zu können.

In den wachsenden Papiermengen sahen die Fraktionen von CDU und Grünen nun ein Problem, daher forderten sie Wiederaufnahme – unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Positiver Nebeneffekt: „Die Kurzarbeit könnte nach meiner Einschätzung wieder beendet werden“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Kristof Ogonovski im Rat.

Seiner Stellungnahme folgte eine längere Diskussion. Dabei hatte sich schon zuvor eine Lösung abgezeichnet: Die Stadtwerkegruppe hatte die Aufstellung von Containern für Altpapier angekündigt, zusätzlich zur Möglichkeit der Entsorgung an der Annahmestelle in der Steller Straße. Auf den Graftwiesen (Höhe Wohnmobilplätze) und bei Inkoop (Schönemoorer Straße/Ecke Dwostraße) wird es das Angebot an diesem Donnerstag sowie am 7. und 14. Mai geben. Auf den Graftwiesen ist die Entsorgung von 8 bis 12 Uhr und bei Inkoop zwischen 13 und 17 Uhr möglich. Im vorangegangenen, nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Ulrich Salmen außerdem angekündigt, im Mai die Altpapierabfuhr wieder aufzunehmen – allerdings hauptsächlich an Samstagen.

Dies war Ogonovski zu wenig. Ein Grund dafür waren die zum Teil immer noch an die Straße gestellten Altpapiertonnen. „Wenn wir es bisher nicht geschafft haben, mitzuteilen, dass die Abfuhr ausgesetzt ist, wie sollen wir es schaffen, dass es jetzt alle mitbekommen?“

„Die Information wird sich verbreiten“, hielt Bettina Oestermann, Vorsitzende der Gruppe SPD und Partner, dem entgegen, und wies auf das Infektionsschutzgesetz hin, nach dem Geschäftsführer Salmen eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter trage, um sie zu schützen.

Am Ende wurde es bei der namentlichen Abstimmung eine knappe Entscheidung: Bei 22 Nein- zu 19 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Antrag abgelehnt. Es bleibt also bei der geänderten Abholung an den Samstagen und der Containerlösung.