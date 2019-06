Delmenhorst In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses war ihre Einführung noch abgelehnt worden. Jetzt äußern sich zwei Parteien noch einmal zur Gelben Tonne in Delmenhorst. Sie fordern, zumindest einen Probelauf durchzuführen und danach endgültig zu entscheiden. Die Stadt hatte zuvor die Bürger befragt. 58 Prozent der Befragten hatten für die probeweise Einführung der Gelben Tonne votiert. Für einige Politiker (CDU, Linke und AfD) war diese Zustimmung zu wenig.

Vertrauensverlust

In einer Mitteilung bewertet nun das Bürgerforum die Ablehnung des Probelaufs „als reichlich bedenklich bezogen auf das Demokratieverständnis“. Weiter fragen sich die Mitglieder des Bürgerforums, ab wann in dem Sinne der Ablehnenden eine Mehrheit denn eine Mehrheit sei. „Wie wollen diese Politiker eigentlich das Vertrauen der Bürger in demokratische Abläufe stärken, wenn sie sich über Mehrheitsvoten hinwegsetzen und sich von eigenen Interpretationen über Abstimmungsergebnisse leiten lassen?“

Das Bürgerforum hoffe inständig, dass bei der Abstimmung im Verwaltungsausschuss (Ende Juni) das Votum der Bürger in dieser Sache berücksichtigt werde. Betont wird in der Mitteilung außerdem, dass die Einführung vorerst ein Test sei: „Erst nach Ablauf dieser Probefrist wird man sich ein Urteil bilden können. Wo ist also das Problem?“

Gegen den Gelben Sack

Auch die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen wehren sich gegen die Ablehnung des Modellversuchs. Sie erwähnen, dass die Anzahl der Befürworter unter den Befragten nicht ignoriert werden dürfe. „Gelbe Säcke sind eine große Umweltbelastung. Plastikabfälle werden bei ungünstigen Windverhältnissen weggeweht oder die Säcke platzen auf. Anschließend hängen Plastikteile in den Bäumen und Sträuchern, liegen in der Umgebung herum und verunstalten diese. Tiere rupfen die Säcke auseinander und eine ungünstige Lagerung der Säcke zieht Ungeziefer an.“

Auch die Säcke selbst werden von den Parteimitgliedern kritisiert. Größtenteils würden diese in Asien produziert – milliardenfach. „Das ist Einweg-Wegwerfmüll.“ Bürgerforum und Grüne scheinen sich einig: Erst nach einem Probelauf könne entschieden werden, ob die Gelbe Tonne wirklich eingeführt wird – oder eben nicht.