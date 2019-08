Delmenhorst Die Zahl der Arbeitslosen ist in Delmenhorst um 1,5 Prozent gestiegen. 3863 Frauen und Männer waren bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum August 2018 waren es somit 235 Arbeitslose mehr.

Die Arbeitslosenquote in Delmenhorst steigt somit auch weiterhin kontinuierlich an. So hoch wie im August war die Quote in den vergangenen zwölf Monaten nicht. Das liegt vornehmlich auch an einer gestiegenen Zahl bei den arbeitslosen Frauen. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl um 3,9 Prozent auf nun 1848 Frauen. Sie machen somit 47,8 Prozent im Arbeitslosenbestand aus.

Ein Grund dafür ist, dass die Zahl der Neueinstellungen und der neu gemeldeten Stellen im Bereich der gesamten Geschäftsstelle Delmenhorst niedriger ist als noch im Vorjahr. Ein Grund für die leicht gestiegene Arbeitslosenzahl ist laut Karin Kayser, Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit in Delmenhorst, dass sich viele Schulabgänger arbeitslos gemeldet haben. „Viele von ihnen werden sich in Kürze wieder aus der Arbeitslosigkeit abmelden, sobald Ausbildung und Studium beginnen“, so Kayser.

Mit Blick auf die zu erwartende Herbstbelebung betonte Kayser, dass aktuell über 600 offene Stellen im Bestand sind und Arbeitgeber weitere Bedarfe anmelden. Kayser: „Insbesondere wenn Fachkräfte gesucht werden, ist die Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern mit passendem Profil nicht groß.“ Sie würden daraufhin schauen was die Kandidaten, die eine Stelle suchen, anbieten können, wem sie zutrauen den Betrieb weiterzuentwickeln. „Wir unterstützen gerne bei Beratung und Qualifizierung.“