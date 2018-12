Delmenhorst Reift die Idee zum Gründungsvorhaben oder für den Start in eine Selbstständigkeit, steigt auch das Bedürfnis nach mehr Information und Wegweisung. Eine solche Information und Wegweisung bietet die Existenzgründungsagentur für Frauen (EFA) montags und mittwochs in den Räumen der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft an.

Mögliche Fragestellungen für ein erstes Gespräch mit EFA-Beraterin Kerstin Vogelsang können sein: Welche Motive zur Gründung und welche Idee habe ich? Was bin ich – Freiberuflerin oder Gewerbetreibende? Gründe ich im Voll- oder Nebenerwerb? Wie erstelle ich einen Businessplan? Ist mein Gewerbe erlaubnispflichtig und wie melde ich es an? Wie finanziere ich mein Vorhaben und stimmen die Planzahlen? Wie finde ich den geeigneten Standort und wie kann ich Markt und Branchen erkunden? Wie bringe ich Familie und Gründung unter einen Hut?

Die Beratungen der EFA sind kostenfrei. Termine gibt es im Projektbüro unter Telefon 04431/85472.