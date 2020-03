Delmenhorst Filmreife Flucht in Delmenhorst. Ein Einbrecher ist Montagnacht von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden, als er in die Städtische Galerie Delmenhorst – Haus Coburg in der Fischstraße – einstieg. Allerdings ergriff der Täter nach Angaben von Polizeisprecherin Lorena Lemke unverzüglich die Flucht, sprang dabei in die angrenzende Delme und lief weiter in Richtung Haus-Coburg-Weg. Trotz einer großen Fahndung konnte er entkommen.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt:

> ca. 20 bis 35 Jahre alt

> ca. 170 - 180 cm groß

> sehr schlank

> dunkle, längere gelockte Haare

> südländisches / asiatisch - philippinisches Erscheinungsbild

> graue Kaputzenjacke

> Mund und Nase waren mit einem Schal / Tuch bedeckt (Farbe unbekannt)

Zu der Kunstgalerie hatte sich der Mann Zugang verschafft, indem er mit einem Werkzeug die Fensterscheibe einschlug. Ein Diebstahl sei durch die Beamten verhindert worden, heißt es weiter.

Die Polizei Delmenhorst bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.