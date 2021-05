Fahrer gibt falsche Personalien an

Delmenhorst Leicht verletzt wurde am 1. Mai gegen 12 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer im Dreieck Delmenhorst. Der Bremer befuhr in einem Pkw von Hasport kommend die Tangente zur B 75. Aufgrund zu schnellen Tempos verlor er in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen die Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen (Schaden ca. 3500 Euro).

Der Bremer gab an, er sei von einem anderen Pkw geschnitten worden, der dann geflüchtet sei. Zeugen konnten diese Schilderung widerlegen. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Bremer falsche Personalien angegeben hatte und keinen Führerschein besitzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Vortäuschen einer Straftat ein.