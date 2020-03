Delmenhorst Ein unbekannter Autofahrer hat in Delmenhorst einen Fußgänger angefahren und anschließend die Flucht ergriffen, teilt die Polizei mit. Nach dem Unfall blieb der Fußgänger verletzt auf der Straße liegen.

Der 26-jähriger Fußgänger hatte am Mittwoch den Eckermannsweg überquert, nachdem er seinen Pkw am Straßenrand geparkt hatte. In diesem Moment wurde er von einem schwarzen Auto angefahren, das aus Richtung Goethestraße kam.

Der 26-Jährige prallte gegen die Motorhaube und kam auf der Straße zum Liegen. Der schwarze Wagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, teilt die Polizei mit. Der 26-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zu einem schwarzen Auto ohne Licht geben können, werden gebeten, sich unter Tel. (04221) 1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.