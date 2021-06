Fahrradfahrerin leicht verletzt

Delmenhorst Eine Person ist am Montag bei einem Unfall auf der Annenheider Allee in Delmenhorst leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 12.30 Uhr in Richtung Reinersweg. Beim Abbiegen auf die Anschlussstelle der A 28 in Richtung Oldenburg übersah er eine 38-jährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst, die den Radweg auf der falschen Straßenseite befuhr. Die 38-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden keine Sachschäden. Gegen beide Unfallbeteiligte wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, gegen den 71-Jährigen zudem ein Strafverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung.