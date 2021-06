Fahrradfahrerin leicht verletzt

Delmenhorst Eine 61-Jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstag gegen 15.35 Uhr bei einem Unfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 54-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst die Radfahrerin beim Abbiegen von der Ludwig-Kaufmann-Straße in die Oldenburger Straße. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte. Die Delmenhorsterin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Durch den Unfall entstanden leichte Sachschäden an den Fahrzeugen: Die Schadenshöhe wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.