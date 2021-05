Fahrschülerin verliert Kontrolle

Delmenhorst Eine Motorradfahrschülerin hat sich am Dienstag bei einem Unfall in der Richtstraße in Delmenhorst leicht verletzt. Gegen 16.15 Uhr verlor die 28-jährige Delmenhorsterin auf Höhe der Kirche nach Angaben der Polizei beim Anfahren die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Hauswand zusammen. Dabei verletzte sie sich leicht.

An der Hauswand entstand leichter Sachschaden. Da das Motorrad anschließend Öl verlor, war es nicht weiter fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Motorrad wurde auf etwa 6000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrschullehrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.