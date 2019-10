Delmenhorst „Sehen Sie es mir nach, dass aus dem goldenen Oktobertag nichts geworden ist“, sagte Torsten Ickert, Kommandeur des Logistikbataillons 161, zur Begrüßung der Soldaten und Soldatinnen und deren Angehörigen. Kurz vor Beginn des feierlichen Gelöbnis’ in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne hatte es auf dem Gelände in Adelheide noch geregnet.

Das Gelöbnis wurde am Montagnachmittag für 152 Soldatinnen und Soldaten des Logistikbataillons 161 und der Marineoperationsschule aus Bremerhaven durchgeführt. Mit dabei waren Familie und Freunde der Soldaten. Insgesamt haben sich rund 600 Gäste angemeldet. Die 104 freiwillig Wehrdienstleistenden und 48 Soldaten auf Zeit absolvieren seit dem 19. August beziehungsweise dem 1. Oktober ihre Grundausbildung beim Logistikbataillon 161 in Delmenhorst-Adelheide und an der Marineoperationsschule Bremerhaven.

Die Soldaten gelobten an dem Nachmittag öffentlich, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, sagte Oberstleutnant Ickert. Sie leisten diese Diensteid knapp 64 Jahre nach der ersten Vereidigung in der Bundeswehr, die am 12. November 1955 durchgeführt wurde, erklärte Ickert den Gästen. Denn die Feier stand ganz im Zeichen des Gründungstages der Bundeswehr, der am 12. November gefeiert wird. 101 Freiwillige wurden an dem 200. Geburtstag des preußischen Reformers Gerhard Johann von Scharnhorst in der Bonner Ermekeilkaserne vereidigt.

Die Rekruten und Rekrutinnen werden nach der allgemein militärischen Grundausbildung Mitte November und Ende Dezembers dieses Jahres in den Dienststellen der Streitkräftebasis und an Bord von den Einheiten der Marine eingesetzt.

Die Gelöbnis Ansprache hielt Deniz Kurku, Mitglied des Landtags Niedersachsen und des Delmenhorster Stadtrats. Auch Oberbürgermeister Axel Jahnz gratulierte den Rekruten. Musikalisch begleitet wurde das Gelöbnis durch das Heeresmusikkorps Hannover.

