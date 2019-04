Delmenhorst Die Idee wurde am 8. März geboren: Vor rund vier Wochen, am Weltfrauentag, hat Virginia Sroka-Rudolph beschlossen, Feminist Friday zu gründen, einen feministischen Stammtisch in Delmenhorst. Das erste Treffen ist am Freitag, 5. April. Auch der Name leitet sich vom diesjährigen Weltfrauentag ab: Dieser fiel auf einen Freitag.

Seit Jahren bietet die Stadt Delmenhorst immer wieder Veranstaltungen zu feministischen Themen an, nicht nur zum Weltfrauentag. Doch eine Plattform für Menschen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen wollen – die fehlte der 30-jährigen Delmenhorsterin.

Feminist Friday soll diese Plattform werden: „Die Menschen können hier diskutieren, sich austauschen und ein Netzwerk aufbauen.“ Von hier können sie aktiv werden – nicht nur in Delmenhorst, sondern auch in der Umgebung. Menschen, die zum Beispiel im Landkreis Oldenburg wohnen, sind ebenfalls herzlich willkommen.

Eine Feministin ist Sroka-Rudolph seit einigen Jahren. Angefangen hat dies bei ihrem Freiwilligendienst in Nicaragua. „Ich war ein Jahr bei einer lokalen Frauenrechtsorganisation.“ Die Mitglieder der Organisation setzen sich für Frauen ein, die sexuelle und körperliche Gewalt erfahren haben, und organisieren Aufklärungskampagnen, die „typisch weiblich“ und „typisch männlich“ hinterfragen. Und dabei ist der 30-Jährigen aufgefallen: „Das ist kein Thema, das nur dort aktuell ist.“

Auch in Deutschland werde jede dritte Frau ein Opfer von physischer oder sexueller Gewalt, sie haben ein höheres Risiko, von Altersarmut betroffen zu sein und verdienen weniger Geld. „Da herrscht ein Ungleichgewicht.“ Häufig werde Frauen die Verantwortung für Familie, Kindererziehung, Pflege und den Haushalt zugewiesen – viele Frauen würden sich diese Rolle aber auch selbst zuschreiben.

Dahingehend sollten zum Beispiel auch Jungs und Männer weiter gestärkt werden, „die vielleicht nicht der Hauptverdiener sein, sondern lieber zu Hause bei den Kindern bleiben wollen“. Mehr Chancen für alle, „für Männer, Frauen und alle Geschlechtsidentitäten“, wünscht sich die 30-Jährige. Ein Netzwerk aufbauen für Menschen, die sich ebenso für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen möchten: Das ist das Ziel der Delmenhorsterin.

Wie genau, das ist noch offen. Geplant ist beim ersten Treffen zunächst: Ein lockeres Kennenlernen bei Getränken, ein kurzer Film als Impuls, ein Austausch darüber, wie es danach weitergeht. „Idealerweise entstehen irgendwann Arbeitsgemeinschaften.“ Das könnte eine Gruppe sein, die an Schulen geht und Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte für das Thema sensibilisiert. Oder eine AG, die sich mit der Lage von Prostituierten in der Stadt auseinandersetzt und deren Rechte stärkt. „Oder auch einfach ein feministischer Lesekreis.“

Willkommen sind bei Feminist Friday alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Identität und Herkunft. Auch diejenigen, die sich (noch) nicht so stark mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt haben.

• Das Treffen beginnt am Freitag, 5. April, um 19 Uhr, bei Jugend im Mittelpunkt, Bremer Straße 131. Weitere Infos unter: